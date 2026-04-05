Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.



Çöplü Mahallesi Yazıçarşı kavşağında bir araçtan açılan ateş sonucu İ.Ö. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan İ.Ö, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıda kullanılan aracı Ulukavak Mahallesi Sakarya 14. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.



Aracın kiralık olduğu tespit edildi.



Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

