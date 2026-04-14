Çorum FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında Özbelsan Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ligin 35. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynanan maçın adından 2 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı. Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve kaleli oyun çalışmaları yaptı. Çorum temsilcisi, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

