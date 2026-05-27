Çorum'da ambulans helikopter 2 yaşındaki çocuk için havalandı
Çorum'un Boğazkale ilçesinde kolunu traktör şaftına kaptıran 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan 2 yaşındaki çocuk, kolunu ailesine ait traktörün şaftına kaptırdı.
Durumu fark eden ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.
