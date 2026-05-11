Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 zanlı yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 4-11 Mayıs tarihlerinde çalışma yapıldı. Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, aranan 32 şüpheliyi yakaladı. Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

