Çorum'da doğada tek başına dolaşan kurt cep telefonu ile görüntülendi
Çorum'un İskilip ilçesinde doğada tek başına dolaşan kurt cep telefonuyla görüntülendi.
Giriş: 03.05.2026 - 12:24
Sürücü Mustafa Etliktepe, aracıyla seyir halindeyken yol kenarında bekleyen kurdu fark etti.
Etliktepe, bir süre aracının yanında ilerleyen kurdu cep telefonu ile kaydetti.
Görüntüde, bir süre aracın yanında ve önünde ilerleyen kurdun daha sonra yoldan ayrılarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
