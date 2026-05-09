        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Hıdırellez kapsamında "Geleneksel Karadonlu Canbaba'yı Anma ve Aşure" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Oğuzlar Belediyesince organize edilen program, sabah namazının kılınmasının ardından dua edilmesiyle başladı.

        Programda, mahalle muhtarlarının vatandaşlardan topladığı aşure malzemeleri kazanlara konuldu. İlçe halkının imece usulü destek verdiği programda, vatandaşların topladığı odunlarla yakılan kazanlarda pişirilen aşure, vatandaşlara ikram edildi.

        Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, programda yaptığı konuşmada, Hıdırellez’in birlik ve beraberliği pekiştiren önemli kültürel değerlerden biri olduğunu belirterek, vatandaşlarla aynı sofrada aşureyi paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de Hıdırellez’in baharın müjdecisi olarak kabul edildiğini belirterek, "Asırlardır ilçemizde sürdürülen bu gelenekle vatandaşlarımız bir araya geliyor. Kaynatılan aşure kazanları etrafında birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları güçleniyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

