Çorum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Arifegazili köyünde Muhammer B'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yanan ev ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.