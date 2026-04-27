        Denizli Haberleri Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde Ç.E. ile trafikte karşılaştığı İsmail İri (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ç.E. İri'yi bıçakla yaraladı.

        Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan İri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Olay yerinden uzaklaşan şüpheli cinayet büro ekiplerince yakalandı.


        Gözaltına alınan Ç.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
