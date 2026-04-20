Honaz'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Akbaş Mahallesi'nde Zafer Kocaboğa'nın (41) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaboğa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kocaboğa'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.