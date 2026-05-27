Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı

        Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı

        Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'nda bu yıl mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı

        Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'nda bu yıl mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, törende diplomalarını alan öğrenciler, aileleri ve akademisyenleri ile birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

        Törende konuşan Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Davut Karaaslan, mezuniyetin önemli bir dönüm noktası olduğunu, öğrencilerin emek, sabır ve azimle bu aşamaya geldiklerini belirtti.

        Öğrencilerin eğitimleri boyunca gerek teorik gerekse pratik olarak mesleğe en iyi şekilde hazırlandığını, tarım sektörüne hazır eleman olarak yetiştirildiğine vurgu yapan Karaaslan, tarımın yalnızca bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

        Karaaslan, öğrencilerin bilimin ışığında üretmeye devam etmeleri, yeniliklere açık olmaları ve etik değerlerden ayrılmamaları gerektiğini belirtti.

        - Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu

        Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler, tekniker olarak tarım sektöründe görev yaparken, bu bölümü tercih eden öğrencilerin sayısı her geçen yıl artıyor.

        GAP Projesi'nden sonra Silvan Barajı'nın devreye girmesiyle Doğu ve Güneydoğu'nun tarımdaki önemi artarken, tarım sektörünün uzman personel ihtiyacı da buna paralel artıyor.

        Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu, bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik eğitim ve öğretim veren kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

        Yüksekokul bünyesindeki Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nde, bahçe tarımı, organik tarım, tohumculuk teknolojisi ile süt ve besi hayvancılığı programlarına, Gıda İşleme Bölümü'nde ise gıda teknolojisi ile süt ve süt ürünleri programlarına yönelik eğitim veriliyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Borç tartışması ölümle bitti
        Borç tartışması ölümle bitti
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması

        Benzer Haberler

        Dicle Üniversitesi yönetimi hastane ziyaretlerinde bulundu
        Dicle Üniversitesi yönetimi hastane ziyaretlerinde bulundu
        Diyarbakır'da, bayram tatilinde Sur'daki tarihi mekanlarda yoğunluk
        Diyarbakır'da, bayram tatilinde Sur'daki tarihi mekanlarda yoğunluk
        Başkan Karamehmetoğlu vatandaşlarla bayramlaştı
        Başkan Karamehmetoğlu vatandaşlarla bayramlaştı
        Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde mezarlıklar doldu taştı
        Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde mezarlıklar doldu taştı
        Diyarbakır'da bayramın ilk gününde kurbanlık mesaisi başladı
        Diyarbakır'da bayramın ilk gününde kurbanlık mesaisi başladı
        Kurbanlık olarak kestikleri 30 küçükbaş hayvanı, ihtiyaç sahiplerine ulaştı...
        Kurbanlık olarak kestikleri 30 küçükbaş hayvanı, ihtiyaç sahiplerine ulaştı...