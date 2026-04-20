        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 140 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 140 hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

        12-19 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, "gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde yağma", "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 140 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

