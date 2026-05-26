        Dünya turuna çıkan Çinli gezgin Türkiye'ye hayran kaldı

        ÖMER ÜRER - Dünya turu için ülkesinden yürüyerek yola çıkan Çinli gezgin Xiong Xianjun, Türkiye'nin doğal güzelliklerine ve Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve doğal güzellikleri keşfetmek isteyen Xiong, yaklaşık 400 gün önce kişisel eşyaları ve çadırı bulunan el arabasıyla ülkesinden yola çıktı.

        Yaklaşık 7 bin 100 kilometrelik yolculuğunda birçok ülkeden geçen Xiong, Türkiye'ye geldi.


        Düzce'de yolculuğuna devam eden Xiong, yaklaşık 1 aydır çeşitli şehirlerini gördüğü Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ve Türk misafirperverliğinden etkilendi.

        Geçtiği güzergahlarda yöre halkının kendisini evlerine davet etmesini ve esnafın ikramda bulunmasını memnuniyetle karşılayan Xiong, Ankara'ya doğru yol aldığı dünya turunu 10 yılda tamamlamayı planlıyor.

        - "Tüm kıtalarda 100 ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorum"

        Xiong Xianjun, AA muhabirine, Çin'de bir yazılım şirketinde çalışırken çevre konusuna dikkati çekmek istediğini, bu doğrultuda geçen yılın başlarında yürüyerek dünya turuna çıktığını söyledi.

        Türkiye'ye gelmeden önce birçok ülkeden geçtiğini belirten Xiong, "400 günden fazladır yollardayım. 7 bin 100 kilometre yol kat ettim ve 8 ülke ziyaret ettim. Tüm kıtalarda 100 ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorum. Bu, önümüzdeki 10 yıl için hayalim." diye konuştu.

        Xiong, Türkiye'ye hayran kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Herkese çok teşekkür ederim. Türkiye'yi gerçekten çok sevdim. Türkiye cana yakın insanların olduğu güzel bir ülke. Gelmeden önce Türkiye'nin bu kadar güzel olacağını hiç hayal etmemiştim. Geldiğimde Türkiye'nin manzaralarının inanılmaz derecede güzel, tarihinin de zengin olduğunu gördüm. En önemlisi, Türkiye'de çok iyi kalpli arkadaşlar edindim, yerel halk bana çok yardımcı oldu ve destek verdi."

        Yolculuğuna Ermenistan-Azerbaycan-Kazakistan rotası üzerinden devam edeceğini ifade eden Xiong, Türkiye ile ilgili anılarını hafızasında yaşatacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

