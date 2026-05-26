Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'deki iki bakımevi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

        Düzce'deki iki bakımevi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'deki bakımevleri, sahipsiz hayvanları tedavi etmenin yanı sıra yeni yuvalarına kavuşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'deki iki bakımevi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'deki bakımevleri, sahipsiz hayvanları tedavi etmenin yanı sıra yeni yuvalarına kavuşturuyor.

        Düzce Belediyesi bünyesinde 2019'da kurulan Kurtsuyu ile 2025'te faaliyete geçen Mergiç hayvan bakımevlerinde sahipsiz hayvanlar için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.

        Kurtsuyu Hayvan Bakımevi'nde 80 tekli kafes, 40 yarı açık çoklu kafes, 40 metrekarelik 3 açık kafesin yanı sıra 80 bin metrekare açık sosyal yaşam alanı bulunuyor. Anne ve yavru köpeklerin bakımı için hizmet veren 350 hayvan kapasiteli Mergiç Hayvan Bakımevi'nde ise mama üretim ünitesi de yer alıyor.

        Tüm cerrahi işlemlerinin gerçekleştirildiği 7 yataklı ameliyathane, eczane, laboratuvar, görüntüleme odası, yoğun bakım ve ameliyat sonrası bakım üniteleri bulunan iki merkezde, 3 veteriner hekim, 11 tekniker ve yardımcı personel görev yapıyor.

        Merkezlerde bugüne kadar toplam 12 bin 564 köpek ile 1467 kedinin kısırlaştırma işlemi yapıldı, 45 bine yakın sahipsiz hayvan tedavi edildi, 1709 sahiplendirme gerçekleştirildi.

        - "3 ekibimiz 7/24 esaslı çalışıyor"


        Mergiç Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Berat Çarıkçı, AA muhabirine, sahipsiz hayvanların tedavi, bakım ve beslenmesine yönelik hizmet verdiklerini söyledi.

        Çarıkçı, Kurtsuyu'ndaki ana tesisin 10 bin, Mergiç'tekinin ise 350 kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Kedi ve köpeklerimizin çoğunluğu Kurtsuyu'nda yer alıyor. Mergiç'te ise genelde vatandaşlar tarafından günlük getirilen sahipsiz hayvanlar ile yavrular ve annelerinin tedavi, bakım ve barınmaları sağlanıyor." dedi.

        Sahipsiz hayvanlarla ilgili "Alo 153 Beyaz Masa"ya gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiklerini anlatan Çarıkçı, şöyle devam etti:

        "Bu konuda 3 ekibimiz var, 7/24 esaslı çalışıyor. Sahipsiz hayvanların sağlık durumuna göre sınıflandırma sistemimiz var. Hasta, yaralı ve kısırlaştırılmak üzere 3 ana kolda hayvanları sokaklardan topluyoruz. Bunları derecelendirdikten sonra veteriner arkadaşlarımız hayvanları muayene ediyor. Öncelik sırasına göre uygulamalarımız var. Örneğin çok acil durumdaysa, ameliyat gerekiyorsa bunu sağlıyoruz veya enfeksiyon varsa ona göre tedavi yapıyoruz. Yani tedavi protokollerimiz var. Hiçbir sağlık sorunu yoksa birkaç gün gözlem altında tutuyoruz, sonrasında kısırlaştırma işlemini yapıyoruz."

        Çarıkçı, hayvanların iyileşme döneminde kapalı alanlarda tutulduğunu dile getirerek, "Tamamen iyileştikten sonra da onları yasa gereği oluşturduğumuz 80 bin metrekarelik doğal yaşam alanına bırakıyoruz. Bunu da boyuna, kilosuna, cinsine göre yapıyoruz ki saldığımız yerde uyumları kolay olsun." dedi.

        Bakımevlerinde tedavisi tamamlanan hayvanların kısırlaştırıldığını ve küpelendiğini anlatan Çarıkçı, "Sahipsiz hayvanların rehabilitasyon dönemlerinde beslenmelerine de dikkat ediyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirdiğimiz evsel atıklar var. Düzce'de yemek yapan yerlerden topladığımız yiyecekleri mama ünitemizde değerlendirip mamaya çeviriyoruz. Bu sayede besinlerin içeriklerini de kendimiz belirlediğimiz için sahipsiz hayvanların eksik vitamin ihtiyaçlarını saptayabiliyoruz. Bununla alakalı testler yapıyoruz. Günlük 250 kilogram mama üretimimiz var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!

        Benzer Haberler

        Dünya turuna çıkan Çinli gezgin Türkiye'ye hayran kaldı
        Dünya turuna çıkan Çinli gezgin Türkiye'ye hayran kaldı
        Boğaziçi'nde bayram temizliği
        Boğaziçi'nde bayram temizliği
        Yığılca'ya rekor yatırım açıklaması
        Yığılca'ya rekor yatırım açıklaması
        Düzce'de yıllık 502 ton üretiliyor
        Düzce'de yıllık 502 ton üretiliyor
        Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Düzce'de inşaat alanında toprak kaydı, bina sakinleri sokağa döküldü
        Düzce'de inşaat alanında toprak kaydı, bina sakinleri sokağa döküldü