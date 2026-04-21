Düzce'de deprem tatbikatı düzenlendi

Düzce Kızılelma Arama Kurtarma Derneği gönüllülerince Akçakoca ilçesinde yapılan deprem tatbikatı yapıldı.



AFAD gözetiminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yıkımına karar verilen Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tatbikata, 50 arama kurtarma gönüllüsü katıldı.



Derneğin "enkazda arama kurtarma akreditasyonu" kapsamında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği enkazdan gelen sese göre çalışmalarına yön veren ekipler, betonu kırıp kısa sürede yaralı depremzedeye ulaştı.



Daha sonra sedyeye alınan depremzede, sağlık ekibine teslim edildi.



Dernek Başkanı Soner Üstünel, eğitimlerin başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, "Derneğimizin enkazda arama kurtarma akreditasyon eğitimleri kapsamında tatbikatlarımızı sürdürüyoruz. Sabah 06.30'da verilen deprem ve göçük alarmı ile acil kodla toplanarak bölgeye geldik. Burada arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdük." ifadelerini kullandı.

