        Düzce Haberleri Düzce'de deprem tatbikatı düzenlendi

        Düzce Kızılelma Arama Kurtarma Derneği gönüllülerince Akçakoca ilçesinde yapılan deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 13:15 Güncelleme:
        AFAD gözetiminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yıkımına karar verilen Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tatbikata, 50 arama kurtarma gönüllüsü katıldı.

        Derneğin "enkazda arama kurtarma akreditasyonu" kapsamında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği enkazdan gelen sese göre çalışmalarına yön veren ekipler, betonu kırıp kısa sürede yaralı depremzedeye ulaştı.

        Daha sonra sedyeye alınan depremzede, sağlık ekibine teslim edildi.

        Dernek Başkanı Soner Üstünel, eğitimlerin başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, "Derneğimizin enkazda arama kurtarma akreditasyon eğitimleri kapsamında tatbikatlarımızı sürdürüyoruz. Sabah 06.30'da verilen deprem ve göçük alarmı ile acil kodla toplanarak bölgeye geldik. Burada arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdük." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

