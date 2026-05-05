        Düzce'de yaylada mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaylada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:52 Güncelleme:
        İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki 1830 metre yüksekliği bulunan Kardüz Yaylası’na gezmeye giden aile, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla yayla evinde mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdare ve Gölyaka Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri ile AFAD, Gölyaka 81 Arama ve Kurtarma Derneği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kapanan yayla yolu iş makineleriyle yapılan yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından açıldı.

        Yaylaya ulaşan ekipler, 3'ü çocuk 7 kişilik aileyi jandarma aracıyla ilçe merkezine indirdi.

        Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

