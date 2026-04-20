        Edirne Bienali "Köprüler" temasıyla 21 Mayıs'ta başlayacak

        Edirne'de bu yıl ilk kez düzenlenecek bienal, "Köprüler" temasıyla 21 Mayıs - 28 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, medeniyetlerin kesişim noktası olarak öne çıkan kentte gerçekleştirilecek bienal, sanat eserlerinin yanı sıra sanatçıları, tarihi mekanları ve kültürel hafızayı bir araya getirecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin destekleriyle, Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilecek bienal, kentin farklı noktalarını bir sanat rotasına dönüştürecek.

        "Köprüler" teması etrafında şekillenen organizasyon, fiziksel geçişlerin ötesinde zamanlar, kimlikler ve düşünce biçimleri arasında kurulan görünmez bağları görünür kılmayı amaçlıyor.

        Bienalin açılışı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 21 Mayıs Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü'nde yapılacak.

        Didem Çapa koordinasyonunda yürütülecek bienalin küratör ekibinde Atilla Güllü, Coşar Kulaksız, Fırat Arapoğlu, Görkem Kızılkayak, Gu Zhenqing, İsmail Erim Gülaçtı, Irina Batkova ve Songül Güneş Gültekin yer alacak.

        Bienalde 24 ülkeden 200 sanatçı eserleriyle yer alacak.

        Fotoğraf, yeni medya, heykel, performans ve yapay zeka gibi farklı disiplinlerden sanatçılar hafıza, kimlik, teknoloji, ekoloji ve toplumsal dönüşüm gibi konuları ele alacak.

        Sergiler, performanslar, konserler, söyleşiler ve atölyelerden oluşacak bienal programı kapsamında Selimiye Camisi ve Külliyesi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Ali Paşa Çarşısı, Karaağaç Gar Binası, II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Makedon Kulesi ve tarihi köprüler gibi mekanlar kullanılacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

