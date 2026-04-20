Edirne'de aşçı adayları arasında içecek hazırlama yarışması düzenlendi

Edirne Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında soğuk içecek yarışması düzenlendi.



Turizm Haftası dolayısıyla Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada 9. sınıf öğrencisi 18 öğrenci, meyve, dondurma, krema, meyve suyu ve kokteyl şurupları ile hazırladıkları içeceklerle yarışmaya katıldı.



Yarışmacılar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ün de aralarında yer aldığı jüri tarafından hijyen, kıyafet, masa düzeni, görsellik, sunum, yaratıcılık, malzeme ve lezzet kombinasyonu, hazırlama becerisi, zorluk düzeyi ve atık miktarı başlıklarında değerlendirmeye tabi tutuldu.



Yapılan değerlendirme sonucu Munisa Tursunova "pembe senfoni" ile birinci, Eymen Yenici "Trakya ayazı" ile ikinci, Ömer Ayar da "Kuzey esintisi" ile üçüncü oldu.



Yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

