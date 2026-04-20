        Edirne'de üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

        Meriç ilçesinde üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

        Giriş: 20.04.2026 - 14:12 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında hayata geçirilen “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde Kadıdondurma köyünde çiftçilere tohum temini gerçekleştirildi.

        Programda, üreticilere yüzde 75 hibe destekli kuru fasulye tohumu dağıtıldı. 35 çiftçiye dağıtılan 3 ton tohum ile 300 dekar alanda ekim yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

        Törene, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
