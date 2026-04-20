Edirne'de tekneye eşlik eden yunuslar kamerada
Edirne'nin Keşan ilçesinde, balıkçı teknesine eşlik eden iki yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 20.04.2026 - 12:38
Gökçetepe Sahili açıklarında teknelerini iki yunusun takip ettiğini fark eden amatör balıkçılar, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Yunuslar, bir süre teknenin önünde yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri