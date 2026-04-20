Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne Haberleri Edirne'de çocuklar için 23 Nisan şöleni düzenlenecek

        Edirne'de çocuklar için 23 Nisan şöleni düzenlenecek

        Edirne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üç gün sürecek etkinlik programı hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre kutlamalar, 21 Nisan Salı günü Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Büyük Salon’da sahnelenecek "Alis’in Harikalar Diyarı Macerası" adlı çocuk oyunu ile başlayacak. Saat 11.00 ve 14.00’te iki seans halinde sahnelenecek oyun, çocuklarla buluşacak.

        Program kapsamında 22 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te Konak Edirne’de çeşitli atölye etkinlikleri düzenlenecek.

        Çocuklar etkinliklerde tuval parmak baskı, Atatürk büstü boyama, el baskısı ve yüz boyama atölyelerine katılabilecek.Aynı gün saat 18.30'da Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı’nda "Benim Dünyam" sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Saat 19.30'da ise Edirne Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri ve eğitmenleri 23 Nisan konserinde sahne alacak.

        Kutlamalar, 23 Nisan Perşembe günü Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde devam edecek.

        Saat 13.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek programda sergi açılışı, şiir dinletileri, oratoryo, dans gösterileri ve sahne performansları yer alacak. Program, çocuklara yönelik atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle sürecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 23 Nisan'ın çocuklar için çok özel bir gün olduğunu belirterek, tüm çocukları ve ailelerini etkinliklere davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
