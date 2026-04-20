Edirne'de çocuklar için 23 Nisan şöleni düzenlenecek

Edirne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üç gün sürecek etkinlik programı hazırladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre kutlamalar, 21 Nisan Salı günü Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Büyük Salon’da sahnelenecek "Alis’in Harikalar Diyarı Macerası" adlı çocuk oyunu ile başlayacak. Saat 11.00 ve 14.00’te iki seans halinde sahnelenecek oyun, çocuklarla buluşacak.



Program kapsamında 22 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te Konak Edirne’de çeşitli atölye etkinlikleri düzenlenecek.



Çocuklar etkinliklerde tuval parmak baskı, Atatürk büstü boyama, el baskısı ve yüz boyama atölyelerine katılabilecek.Aynı gün saat 18.30'da Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı’nda "Benim Dünyam" sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Saat 19.30'da ise Edirne Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri ve eğitmenleri 23 Nisan konserinde sahne alacak.



Kutlamalar, 23 Nisan Perşembe günü Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde devam edecek.



Saat 13.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek programda sergi açılışı, şiir dinletileri, oratoryo, dans gösterileri ve sahne performansları yer alacak. Program, çocuklara yönelik atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle sürecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 23 Nisan'ın çocuklar için çok özel bir gün olduğunu belirterek, tüm çocukları ve ailelerini etkinliklere davet etti.

