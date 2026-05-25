        Edirne Haberleri Edirne'de öğrencilerden Gazze için kurban bağışı

        Edirne'de Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri kermesten elde edilen gelirle 2 kurban Gazze yararına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Türkiye Diyanet Vakfı'ndan (TDV) yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Kurban Bayramı dolayısıyla toplanan bağışı TDV Edirne Şube Başkanı ve İl Müftüsü Burhan Çakır'a makbuz karşılığı teslim etti.

        Çakır, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle hareket eden öğrencilere teşekkür etti.

        Öğrencileri güzel değerlerle yetiştiren aileleri ve öğretmenlerine de teşekkür eden Çakır, "Onların bu fedakarca davranışları bizleri son derece mutlu etti, öyle inanıyoruz ki miniklerimizin tertemiz gönülleriyle ihtiyaç sahibi kardeşleri için sergiledikleri bu tutum, yeryüzüne serpilen birer iyilik tohumu, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin için ise birer umut ışığıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

