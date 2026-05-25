        Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede yurt dışına kaçma hazırlığında olan bir grubu tespit etti.

        Yakalanan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, FETÖ üyeliğinden ihraç jandarma astsubay K.P. (37), ihraç polis memuru Ü.S. (39) ve ihraç komiser yardımcısı D.G. (48) hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

        Şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasına imkan sağladığı değerlendirilen M.N.C. (40) de gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.P, Ü.S. ile D.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

