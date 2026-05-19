        Edirne'de, çevre bilincinin artırılması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Süloğlu Barajı'nda "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 19.05.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Etkinliğe katılan Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, doğanın korunması, çevre temizliği ve ormanların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

        Kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çevre temizliği yapıldı, orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütüldü.

        Köse, "Yeşil vatanımızı korumak için 81 ilde sahadayız. Ormanı korumak sadece yangın anında değil, yangın çıkmadan önce başlar. Orman yangınlarına sebep olan atıklara karşı el ele veriyor, ‘Orman Benim’ diyerek geleceğimize sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte, daha yeşil bir gelecek ve temiz çevre için toplumsal duyarlılığın artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

        - Dijital Dünyada Çocuk ve Aile semineri düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından, Aile Haftası kapsamında Dijital Dünyada Çocuk ve Aile konulu seminer gerçekleştirildi.

        Edirne İl Müftülüğü iş birliğiyle Kıyakbaba Cami Kadın Kur’an Kursu'nda düzenlenen seminere, Yeşilay Edirne Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Emine Karauluç ile komisyon üyeleri katıldı.

        Programda konuşan Edirne Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Büşra Ülker, dijital dünyanın çocuklar ve aile yapısı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Seminerde bilinçli teknoloji kullanımının önemi, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskler ve ailelerin rehberlik rolü ele alındı.

        - Edirne'de eğitim yöneticileri toplantısı yapıldı

        Edirne'de Eğitim Yöneticileri Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Uluslararası Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesindeki toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen eğitim öğretim çalışmaları ele alındı.

        Okullardaki akademik ve sosyal faaliyetler, güvenli okul ikliminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar ile okul-aile iş birliği konularının değerlendirildiği toplantıda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları da görüşüldü.

        Toplantıda ayrıca 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin planlama ve hazırlık süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de 6 kişinin öldüğü kanlı saldırıyla ilgili valilikten açıklama!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
