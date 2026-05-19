        Edirne Haberleri Trakya'da 19 Mayıs yürüyüş, konser ve fener alayıyla kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş, konser ve fener alayı düzenlendi.

        Giriş: 19.05.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Kutlamalar kapsamında Edirne'de belediye tarafından organize edilen etkinliğe katılan vatandaşlar, Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Anıtta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 19 Mayıs’ın bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu söyledi.

        Gencan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yalnızca başlangıç değil, umudunu kaybetmiş bir memlekete yeniden cesaret veren bir adım olduğunu belirtti.

        Programa, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Fener alayının da yapıldığı kutlamalar, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı’nda Emre Aydın konseriyle devam etti.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        Balıklı Meydanı'nda Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Talay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını söyledi.

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de "Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.


        Çerkezköy Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan kortej Şehitler Anıtı'na yürüdü.

        Yürüyüşe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

