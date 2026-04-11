İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan, Edirne'de partililerle bir araya geldi

İYİ Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, Edirne'de partililerle buluştu.



Sayan, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda genel başkan yardımcılarının illeri gezerek vatandaşları dinlediklerini söyledi.



İYİ Parti olarak vatandaşların sorunlarını çözmeye hazır olduklarını belirten Sayan, "Türkiye'deki öğrencilerin, işçilerin, emekçilerin, kademeli emeklilik bekleyenlerin hepsinin sorunlarını çözmeye çok hevesliyiz. Muhteşem bir kadromuz var." dedi.



Sayan, kurultay sürecinin ardından İYİ Partinin şahlanışa geçtiğini dile getirdi.



Tüm illerdeki parti teşkilatlarının hevesle çalıştıklarını anlatan Sayan, şunları kaydetti:



"Genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız istekle çalışıyor. Mecliste büyük mücadeleler eden, harika konuşmalar yapan sayın vekillerimiz var. Bizlerin sizlerden isteği, teveccühünüz olursa oylarınız. İktidarı değiştirelim artık, 24 yıldır yönetemediklerini gördük. Muhalefete, özellikle İYİ Partiye el vererek bu partiyi yüceltelim ve yükseltelim istiyoruz."



Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Sayan, bir gazetecinin sorusu üzerine parti olarak erken seçime hazır olduklarını ifade etti.



İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da genel başkan yardımcılarının Türkiye'yi dolaşarak vatandaşların sorunlarına çözüm ürettiklerini söyledi.



Toplantıda İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hakan Şahin ve partililer yer aldı.

