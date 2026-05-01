İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Edirne Belediyesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne Belediyesine ziyarette bulundu.



TÜRK-İŞ'in düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için kente gelen Dervişoğlu, Saraçlar Caddesi'ndeki programın ardından gerçekleştirdiği ziyarette, Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından karşılandı.





Dervişoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Gencan'ın kendilerini her zaman büyük bir misafirperverlikle karşıladığını söyledi.





Gencan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dervişoğlu'nu 3-5 Temmuz'da düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.



Daha sonra Dervişoğlu, Gencan'ın eşliğinde, belediye binasında yer alan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.



Selimiye Camisi'nde cuma namazını kılan Dervişoğlu, kentten ayrıldı.



Dervişoğlu'na, ziyaretinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hakan Şahin eşlik etti.

