        Badem ağaçlarındaki çiçek yoğunluğu yüksek rekolte beklentisini artırdı

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Keban Baraj Gölü çevresinde tarım yapılamayan yaklaşık 1600 dönüm alanı 80 bin fidan dikerek badem bahçesine dönüştüren üreticilerin, ağaçlardaki çiçek yoğunluğu sayesinde yüksek rekolte beklentisi arttı.

        Giriş: 12.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Rakımı, iklimi ve toprak yapısıyla tarımsal üretime elverişli olan baraj gölü çevresinde sebze, tahıl ve üzümün yanı sıra son yıllarda badem yetiştiriciliği de yaygınlaştı.

        Yörede yaşayan ve baraj gölü çevresinde atıl durumda olan kendilerine ait arazileri ve kiraladıkları Hazine'ye ait kullanılmayan arazileri, diktikleri fidanlarla badem bahçesine dönüştüren üreticiler, bu yıl rekoltede artış bekliyor.

        Büyük emekle tarıma kazandırılan badem bahçelerinde bu yıl mevsimsel yağışların da etkisiyle ağaçlar bol çiçek açtı. Çiçeklenen ağaçlar doğaya renk katarken üreticiler için de bereketli bir hasat sezonunun müjdecisi oldu.

        - "Büyük bir heyecan içindeyiz"

        Badem üreticilerinden orman mühendisi Bülent Gürgöz, AA muhabirine, Keban Baraj Gölü kıyısında yer alan Çatalharman köyündeki arazisinde ve kiraladığı alanda yaklaşık 10 yıldır badem yetiştirdiğini söyledi.

        Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden bu yıl emekli olan Gürgöz, köyündeki arazisinin oldukça çorak ve verimsiz olduğunu ifade ederek, "Bu toprağı nasıl daha verimli hale getirebiliriz diye düşündüm. Arazimin yanında bulunan atıl alanı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiralayarak badem bahçesine dönüştürdüm. Şu an çiçeklerimiz açtı. Çiçeklerin bakımı için ilaçlama yapıyoruz. Büyük bir heyecan içindeyiz. Umarım bu heyecanımız devam eder. Herhangi bir aksilik olmazsa bu yıl iyi ürün bekliyoruz." dedi.

        Yaklaşık 10 yılda arazisini üretime kazandırdığını anlatan Gürgöz, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle bekledikleri ürünü alamadıklarını belirtti.

        Gürgöz, "Bu yıl çiçeklenme oldukça iyi. Üretim yaptığım 130 dönüm alandan 25 bin kilogram civarında rekolte bekliyorum. Bu yıl üründen inşallah memnun kalacağız. Geçen yılın zararını bu yıl kapatırım diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Bu üretim ile örnek olduklarını, komşu köylerde de badem yetiştiriciliğinin arttığını belirten Gürgöz, bölgedeki üreticilere teknik konularda de destek verdiğini aktardı.

        Gürgöz, atıl arazilerin değerlendirilmesiyle hem üretim yapıldığını hem de ekonomiye katkı sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu bölgede atıl arazi çok fazlaydı. Bu alanları badem ormanı yaparak değerlendirdik. Hem boş alan orman oldu hem de üretim yapılıyor. Ülkemize katma değer yarattık. Bu alanlarda tarla bitkileri yetişmiyordu. Badem en doğru tercihlerden biri oldu. Bölgede herkes memnun. Gençlere çağrım, dışarıya gitmeyin, siz toprağa bakarsanız toprak da size bakar."

        - "Bu yıl verimli bir sezon bekliyoruz"

        Üreticilerden Selman Ünal da bahar döneminde ağaçların sağlıklı gelişimi için ilaçlama yaptıklarını anlattı.

        Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geçen yıla göre çiçeklenme daha iyi. Bu durum bizi umutlandırdı. Mutlu bir telaş içindeyiz. Ağaçların bu kadar çiçeklenmesi bizlerde heyecan oluşturdu. Geçen yıl çok kötü bir sezon geçirdik. Bu yıl verimli bir sezon bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Camgöz Gary dehşeti!
        Camgöz Gary dehşeti!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"

        Benzer Haberler

        Kardiyoloji Uzmanı Demirkıran: "Sağlıklı bir kalp için sigara ve alkolden u...
        Kardiyoloji Uzmanı Demirkıran: "Sağlıklı bir kalp için sigara ve alkolden u...
        Bahçe sezonun başlamasıyla, ikinci el kıyafete talep arttı
        Bahçe sezonun başlamasıyla, ikinci el kıyafete talep arttı
        Kasada kimse yokken alışverişini yaptı, parasını bırakıp gitti: O anlar kam...
        Kasada kimse yokken alışverişini yaptı, parasını bırakıp gitti: O anlar kam...
        Elazığ'da aç kalan kurt köye indi
        Elazığ'da aç kalan kurt köye indi
        Keban'da kar yağışı etkili oldu
        Keban'da kar yağışı etkili oldu
        Baskil'de kayısı bahçelerinde teknik inceleme yapıldı
        Baskil'de kayısı bahçelerinde teknik inceleme yapıldı