        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ Valisi Hatipoğlu, güvenlik güçleri ile bayramlaştı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Vali Hatipoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karalar ile uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

        Kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların da bayramını tebrik eden Hatipoğlu, çocuk yolculara oyuncak hediye etti.

        Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek bayramın huzur ve esenlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

        Ekiplerin, vatandaşların güvenliği için bayram süresince sahada olacaklarını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Elazığ'da vatandaşlarımızın huzur ve esenlik içerisinde bayram geçirmeleri için ekiplerimiz fedakarca 24 saat esasıyla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına devam edecekler. Bugün arife, bizler öncelikle şehit ailelerimizle birlikte şehitliklerimizde bayramlaştık. Akabinde valiliğimizde resmi bir bayramlaşma programı gerçekleştirdik ve protokolümüz ile birlikte şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu bayram aynı zamanda başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan'dan Afrika içlerine kadar pek çok coğrafyada ihtiyacımız olan huzurun, esenliğin ve güvenliğin sağlanmasına vesile olur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
