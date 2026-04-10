Keban'da öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Elazığ'ın Keban ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından ziyarette, öğrencilere polislerin görevleri anlatıldı, kullanılan ekipmanlar tanıtıldı ve güvenlik konusunda bilinçlendirici bilgiler verildi. Ziyarette çeşitli ikramlarda bulunulan öğrenciler daha sonra polis araçlarıyla gezdirildi.

