Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı Baskil'de kutlandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Baskil Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Nedim Altun, anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Altun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Törene, kamu kurum müdürleri ile polisler katıldı.

