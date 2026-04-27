Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da "okula saldırı olabileceği" yönünde paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

        Erzincan'da "okula saldırı olabileceği" yönünde sosyal medya paylaşımı yapan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 20:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından halkı korku ve paniğe sürükleyen ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmada, hesap sahibi N.E. ile suça sürüklenen çocuklar R.K. ve S.D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı. N.E. adli kontrol şartı ile S.D. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körükleyen paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen, İstanbul'da 2, İzmir, Erzurum, Bursa ve Gaziantep'te birer olmak üzere toplam 6 hesap sahibiyle ilgili işlem başlatılması için bildirimde bulunuldu.

        Yine çalışma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, kamu düzenini tehdit edici ve kamu barışını bozmaya elverişli, dezenformasyon amaçlı, toplumda infial oluşturmaya yönelik" yapılan paylaşımların yayılmasını engellemek amacıyla toplam 70 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alınması sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

