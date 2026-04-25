Habertürk
Habertürk
        Erzurum'da baharda yağan kar ulaşımı aksattı

        Erzurum'da baharda yağan kar ulaşımı aksattı

        Erzurum'un Narman ilçesinde nisanda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir tırın yolu kapatması sonucu 10'dan fazla araç yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 00:10 Güncelleme:
        Erzurum'da baharda yağan kar ulaşımı aksattı

        Erzurum'un Narman ilçesinde nisanda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir tırın yolu kapatması sonucu 10'dan fazla araç yolda kaldı.

        Kent merkezinde akşam saatlerinde yağmur, Narman ile Tortum ilçesi güzergahı üzerindeki Kireçli Geçidi'nde ise kar, rüzgar ve tipi etkili oldu.

        Söz konusu bölgede nisanın son günlerinde yağan karla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Yağışla birlikte ilerleyemeyen bir tırın yolu kapatması sonucu arkasından gelen 10'dan fazla araç yolda kaldı.

        Yolda kalan vatandaşlar durumu Karayolları ekiplerine bildirdi.


        Ekiplerce bölgede çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Erzurum'da Türkiye Sakatlar Derneği Şubesinin 30. kuruluş yıl dönümü kutlan...
        Erzurum'da ecdadın şehit edildiği Yanıkdere Şehitliği'nde "Ermeni mezalimi"...
        Son hacı kafilesi de yola çıktı
        Küresel arenadaki yükseliş sürüyor Atatürk Üniversitesi, Asya Üniversiteler...
        Erzurum'da metruk binada korkutan yangın
        Rüzgârın devirdiği polis çelengini genç yerine koydu