Erzurum'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Oltu ilçesinde Erzurum-Ardahan Karayolu üzerinde S.K. yönetimindeki 47 LH 935 plakalı otomobil, M.A. idaresindeki 25 DP 285 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan B.Ç. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ekiplerce kapatılan yol, bir süre sonra trafiğe açıldı.

