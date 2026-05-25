        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi huzur uygulaması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 22:32 Güncelleme:
        Erzurum'da şehir merkezi ve 20 ilçede trafik, asayiş, narkotik ve sivil ekiplerin katılımıyla düzenlenen huzur uygulamasında araçlar denetlendi, şüpheli kişiler kontrol edildi ve vatandaşlara trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kurban Bayramı öncesinde il merkezi ve ilçelerinde yürütülen uygulamaya 171 personel katıldı.

        Kent genelindeki geniş çaplı huzur uygulamasında araçları denetleyen ekipler, şüpheli kişileri kontrol edip bazı araçlarda arama gerçekleştirdi.

        Şehirdeki uygulama noktalarını ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarını izleyen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Bayramın huzur içinde geçmesi için Erzurum polisinin 24 saat çalıştığını belirten Karaburun, "Bayram öncesinde şehrin farklı noktalarında huzur uygulaması planladık. Hem vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz hem de vatandaşlarımıza trafik kuralları ve diğer hususlarla ilgili telkinlerde bulunuyor, taleplerimizi iletiyoruz." dedi.

        Karaburun, vatandaşların kendilerini sevgiyle karşıladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Hiçbir canımızın yolda sıkıntıya düşmemesi ve trafik kurallarına uymayan birileri tarafından zorda bırakılmaması için bütün ekibimizle sahadayız. Bayram süresince de her zaman telefonun ucunda olacağız. Erzurum polisine 112 ve UYUMA programı üzerinde ulaşabilirler. Biz 7 gün 24 saat vatandaşımızın yardımına koşmak için hizmet ediyoruz." diye konuştu.

        - "Kurallara uyalım ki yolun sonu bayram olsun"

        Uygulamalara ilçelerdeki ekiplerin de dahil olduğunu dile getiren Karaburun, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlarımız bütün ilçelerimizde uygulama yapıyor. 28 uygulama noktamız var. Aynı zamanda umuma açık yerlerde, kafelerde ve parklarda da aynı uygulamayı ekiplerimiz sürdürüyor. 171 personelle bugünkü uygulamamızı yapıyoruz. Bunun içinde asayiş, narkotik, sivil ve trafik polisi ekibimiz var. Bizim uygulamalarımız her gün devam ediyor. Ben 9 aydır Erzurum'dayım. Farklı noktalarda şok uygulama şeklinde, il giriş çıkışlarında sabit olmak üzere şok uygulamalarımız günün farklı saatlerinde özellikle gece saatlerinde farklı noktalarda hatta ara sokaklarda ve parklarda devam ediyor. Dolayısıyla bayram sürecinde de vatandaşlarımızın bize hem daha kolay ulaşmaları, hem de olabilecek bir talepleri anında çözümü için biz sahada olacağız."

        Karaburun, trafik kurallarına uymanın önemine işaret ederek, "Bu kurallar tesadüfen oluşturulmuş değil. Bizlerin can ve mal güvenliği için son derece önemli. Yola uykusuz çıkmayalım, istatistikler gösteriyor ki kazaların birçoğu varış noktasına 30-40 kilometre kala oluyor. Evimize, sevdiklerimize kavuştuk derken kötü bir sonuçla karşılaşmayalım onu hiçbir şekilde istemiyoruz. Onun için lütfen emniyet kemerini takalım çünkü bizi hayata bağlayan güvenlik önlemi. 10 kilometre bile yavaşlasak çok hayati bir tedbir aslında. Kurallara uyalım ki yolun sonu bayram olsun. Hiç kimsenin başkasına bu acıyı çektirmeye hakkı yok. Trafik kültürünü birlikte oluşturacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

