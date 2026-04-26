Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Erzurumspor FK-Bandırmaspor maçının ardından

        Erzurumspor FK-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Özbeyli Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maçta birçok gol pozisyonu kaçırdıklarını, buna rağmen zevkli bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 19:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Özbeyli Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maçta birçok gol pozisyonu kaçırdıklarını, buna rağmen zevkli bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

        Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta şampiyonluğu garantilediklerini hatırlattı.

        Müsabakanın bu sezon iç sahadaki son karşılaşma olduğunu belirten Özbalta, "Bu sene çok şükür içeride hiç mağlup olmadık. Attığımız gole kadar birçok pozisyona girdik. İstatistiklere baktığımız zaman bu maça çıkmadan önce 18 topumuz direkten dönmüştü, bugün de 2 topumuz direkten döndü. Yani onda da ligin zirvesindeyiz." dedi.

        Özbalta, rakibin play-off iddiasıyla maça çıktığını ifade ederek, "Bu sene en çok pozisyon kaçırdığımız maçlardan birisiydi. Ama kısmet işte sonuçta karşınızda bir rakip var. Bu rakip, play-off için aday bir rakip. Keçiörengücü ve Manisa FK'nin de iddiası var. Biz hem seyircimizi memnun etmek hem de oynadığımız oyunu taraftarımıza armağan etmek için bu maça çıktık. Kolay değil, bir yıl çok yıpranıyorsunuz bütün antrenmanlar, emekler ve geçen hafta garantileyip bu maça konsantre çıkmak kolay değil." diye konuştu.

        Oyuncuların duruşundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:


        "Onları tebrik ediyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten iyi hazırlandılar, sadece son vuruşlarda biraz başarılı değildik. Onun dışında ciddiyetleri ve odaklanmaları beni ziyadesiyle memnun etti. Sorumlulukla maça çıktık çünkü Keçiörengücü ve Manisa FK takımlarının da beklentileri vardı. Onlar o kadar uzak bir menzilde bize güven duymak istiyor. Aynı durum bizler için de olabilir. Biz spor camiasına bir nebze de olsa o güveni aşılamak istedik. Bu, çok önemliydi. Atılan son gol, iyi bir oyun ve kaçırılan goller, bence zevkli bir müsabaka oldu. Kazanılan şampiyonluk çok çok değerli. Mustafa Gürsel ve ekibini tebrik ediyorum."





        - Bandırmaspor cephesi


        Özbeyli Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Kerem Satılmış ise play-off mücadelesi için sahaya çıktıklarını anlatarak, "90 dakika aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelmeden önce play-off'ta avantajlı durumdaydık. Erzurum geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti ve biz her maç olduğu gibi buraya kazanmak için geldik. Erzurumspor FK şampiyon olsun ya da olmasın bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Ona göre plan program yaptık. Erzurumspor FK'nin pozisyonları var ama bizim de geçiş oyunlarıyla birkaç pozisyonumuz var. Biz değerlendiremedik. Son dakikaya kadar istediğimizi aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


        Satılmış, play-off için son hafta maçlarına bakacaklarını belirterek, "Direnç (Tonusluoğlu) hoca herhalde Erzurumspor FK'nin şampiyon olduğunun, bizim de play-off şansımızın bulunduğunun farkında değil. Fikstüre bakmadan buraya gelmiş çünkü 90 dakika boyunca koruma duygusu içindeydi. İlk yarıda Atınç'ın ayağına basılan pozisyon vardı. Sosyal medyada paylaşacaktık, Atınç bunu istemedi. Direnç hocaya devre arasında sorduk ve bunun istemsizce olduğunu beyan etti. Ben futbolda böyle bir beyan olduğunu düşünmüyorum. İstemeyerek futbol kuralları içinde yapılan hareket cezalandırılmalı diye düşünüyorum. Artık önümüze bakacağız ve son hafta Sivasspor maçı ligdeki konumumuzu belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Benzer Haberler

        Karayazı Kaymakamı Titiz'den çocuklara anlamlı sürpriz
        Karayazı Kaymakamı Titiz'den çocuklara anlamlı sürpriz
        Erzurumspor FK – Özbeyli Bandırmaspor: 1-1
        Erzurumspor FK – Özbeyli Bandırmaspor: 1-1
        Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Bandırmaspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Bandırmaspor: 1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kış uykusundan uyanan ayı ailesi kameralara yansıdı
        Kış uykusundan uyanan ayı ailesi kameralara yansıdı
        Kurt kulağı çiçekleri meraları süslüyor
        Kurt kulağı çiçekleri meraları süslüyor