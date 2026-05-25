        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Nihal İsmail Akçura Aşevi'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesine yönelik soruşturmada çeşitli iddialarla gündeme gelen Nihal İsmail Akçura Aşevi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Albayrak, aşevinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece bir siyasi partinin temsilcileri olarak değil Eskişehir'in vicdanını, yetimin hakkını ve yardımlaşma kültürünü savunan evlatları olarak bir arada olduklarını söyledi.


        Tepebaşı Belediyesinde yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddiaların herkesin vicdanını derinden yaraladığını, Eskişehir adına büyük bir utanç vesilesi olduğunu kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:


        "Özellikle 'Aşevi Vurgunu' olarak hafızalara kazınan o kirli çarkı bir kez daha yüksek sesle hatırlatmak istiyoruz. Dosyadaki somut belgelere ve itirafçı beyanlarına göre, hayırsever hemşehrilerimizin bağışlarıyla ihtiyaç sahipleri için pişen aşevi yemeklerine bile göz dikmişler. Vatandaşın hayrına bağışladığı o mübarek lokmaları, paravan şirketler üzerinden belediyeye sanki dışarıdan hizmet satın alınmış gibi kat kat şişirilmiş faturalarla 'satmış' göstererek kamu kaynaklarını yağmalamışlar. Garibanın kursağından geçecek rızkı, milyonlarca liralık elden nakit trafiğiyle yönetici yakınlarına dağıtan bu zihniyet, insanlığın da ahlakın da bittiği yerdir."

        Albayrak, bu konuda çok önemli bir ayrımı Eskişehir kamuoyuna ilan etmek istediklerini dile getirerek, "Bizim mücadelemiz bu şehrin ortak değeri olan aşeviyle değil o aşevine el uzatan, oradaki tencereye haram katan doymak bilmez zihniyetledir. 3-5 kişinin yaptığı bu organize rezilliğin bedelini yoksul vatandaşlarımız ödememeli. Eskişehir'in o asil ve temiz vicdanı bu kirli ellerle lekelenmemelidir." dedi.

        Eskişehir halkının merhametli olduğunu belirten Albayrak, "Komşusu açken tok yatmayan insanların şehridir, burası. Ancak biliyoruz ki yaşanan bu yolsuzluklar sonrası vatandaşlarımızın zihninde 'Acaba bağışımız doğru yere gider mi?' şeklinde haklı bir tereddüt oluştu." ifadelerini kullandı.

        - "Eskişehir'in evlatları olarak bu bayram, kurban bağışımızı aşevine yapacağız"

        Tereddütlerin ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasını eksiltmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Albayrak, "Eskişehir'in evlatları olarak bu bayram, kurban bağışımızı aşevine yapacağız. Bu destek, aşevine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sahip çıkma iradesidir. Buradan şu mesajı net veriyoruz, 'Bu kurumlar sahipsiz değildir. Hemşehrilerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz." diye konuştu,

        Albayrak, aşevinin zarar görmesini değil, içindeki o kirli yapıdan arınarak asıl sahiplerine, yani halka dönmesini istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:


        "Bağışlarımız aşevimize emanettir ancak bilin ki gözümüz ve devletimizin nefesi de bu sürecin üzerindedir. Milyonluk villalarda sefa sürüp bahçe altına gizli kripto odaları kuranlardan da aşevindeki yetim lokmasına çökenlerden de hukuk önünde tek tek hesap sorulacaktır. Derdimiz yardım eliyle değil o mübarek ele uzanan, o lokmalara göz diken arsızlarladır. Eskişehir'in vicdanını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

        Kurban bağışında bulunmak için bugün sabah saatlerinden itibaren aşevini aradıklarını fakat telefonlara yanıt verilmediğini öne süren Albayrak, "Ondan dolayı da bu konuyla alakalı hem Eskişehir'imizi hem de Tepebaşı ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirme noktasında böyle bir açıklama yapmayı uygun gördük." dedi.

        Basın açıklamasında AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile Tepebaşı Belediyesinin AK Parti'li bazı belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

