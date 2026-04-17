        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Bilecik'te ve Kütahya'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kahramanmaraş'ta bir okula yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi için Bilecik ve Kütahya'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi'nde, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilciliğince organize edilen programda, saldırıda yaşamını yitirenler için cenaze namazı kılınıp dua edildi.

        Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Selöz, namazdan sonra yaptığı konuşmada, saldırıda hayatını kaybedenlerin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Selöz, şunları kaydetti:

        "Emniyet güçlerimiz her türlü tedbiri alıyor. Onlardan Allah razı olsun. Eğitimciler olarak pazartesi günü çok daha büyük bir şevk, motivasyon ve aşkla okullarımızda öğrencilerimizi bekliyor olacağız. Öğretmenimize ve yavrularımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

        Cenazeye, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        - Kütahya

        Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi'nin düzenlediği program kapsamında bir araya gelen eğitimciler, Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Sendikanın Şube Başkanı Fatih Köse, namazın ardından yaptığı açıklamada, saldırıda ölenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi.

        Şiddete karşı çok yönlü bazı tedbirlerin alındığını ve yenilerinin de alınacağını anlatan Köse, şöyle devam etti:

        "Devletimizin dijital bataklıkların kurutulması için verdiği mücadeleyi destekliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Eğitim çalışanları olarak bizler, çocuklarımızı ve okullarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Her zamankinden çok daha büyük bir coşku ve istekle okullarımızda görevimizin başında olacağız. Okullarımıza sahip çıkmaya şer odaklarının kirli oyunları karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

