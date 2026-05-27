Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Eskişehir'de polis ekiplerince Kurban Bayramı'na yönelik denetim gerçekleştirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 180 polisin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde 426 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 15 umuma açık iş yeri ve 50 araç kontrol edildi.
Denetimlerde bazı işletmelerde SGK ve kimlik bildirim kaydı ile canlı müzik izin belgesine ilişkin eksiklikler belirlenirken trafik uygulamasında bir araca idari para cezası uygulandı.
