        Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 12.04.2026 - 03:59 Güncelleme:
        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarında M.Ç. idaresindeki 06 DNP 047 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Orta refüje çarpan otomobil, demir parmaklıkları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.

        Yan dönen otomobildeki sürücü ile yolcu B.H. araç içinde sıkıştı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

