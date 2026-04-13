Eskişehir Valisi Yılmaz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerine devam etti.
Giriş: 13.04.2026 - 12:27 Güncelleme:
Vali Yılmaz, Köprübaşı Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti, taleplerini dinledi.
Ziyaret sırasında vatandaşlarla yakından ilgilenen Yılmaz, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
