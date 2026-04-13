Eskişehir'de dilencinin üzerinden 30 bin 200 lira çıktı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 30 bin 200 lira bulundu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 30 bin 200 lira bulundu.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekiplerince kentte dilencilik yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde dilendiği belirlenen Y.G. (45), zabıta ekiplerince yakalanarak Odunpazarı Zabıta Karakolu'na götürüldü.
Niğde'den geldiği ve farklı illerde de dilencilik yaptığı belirlenen Y.G'nin üzerinde yapılan aramalarda 30 bin 200 lira bulundu.
Y.G'ye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı, üzerinden çıkan paraya el konuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.