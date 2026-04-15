Eskişehir'de akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza kesildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.



Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan E.Ş, akrobatik hareketler yaptı.



Arkadaşının motosiklet kamerası kayıttayken aracının önünü kaldırarak seyreden E.Ş'nin videosu sosyal medyada paylaşıldı.



Videoyu gören polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Motosikletiyle işe giderken Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince durdurulan E.Ş'ye, farklı maddelerden 46 bin lira idari ceza uygulandı.



Ehliyetine de el konulan E.Ş'nin motosikleti trafikten men edildi.

