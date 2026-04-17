Sosyal medyadaki yaş sınırı çocukları koruyabilir

YAVUZ EMRAH SEVER - Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çocukları korumak adına olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Kurt, AA muhabirine, farklı ülkelerde 15 ya da 16 yaşın kritik yaş sınırı olarak alındığını belirterek, böylelikle çocukların gelişime katkı sağlayabilecek içeriklerle bir arada olmasının hedeflendiğini ifade etti.



Sosyal ağlara ilişkin uygulamaların gelişim çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini değerlendiren Kurt, şunları kaydetti:



"Bizim 'prefrontal lob' (ön beyin) dediğimiz kısımda özellikle gelişme çağındaki çocukların karar verme, problem çözme ya da sosyal ilişkilerini düzenleme gibi süreçleri, henüz bu kritik yaşlarda tam oturmuyor. Sosyal medya platformlarının ya da dijital oyunların dopamin döngüsü içerisinde çocukları kendi egemenliği altına almaya çalışmasıyla çocuklar burada üretici konumdan ziyade tüketici konumunda yer almaktadır. Çocukların bu platformlarda beyinlerinin büyük bir kısmını da kullanmamaları ilerleyen yaşlarda sıkıntı yaratabileceği için bunu önlemeye yönelik bir çalışmadır. Aynı zamanda çocuklarımızın dijital mecralarda karşılaşabileceği siber zorbalık, siber taciz gibi olumsuz durumların önüne bir nebze geçebilmek adına uygulanmaya çalışılan bir yasa olarak karşımızda duruyor. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi çocukları korumak adına olumlu bir gelişme."



- "Sistem, kişiye özgü oluşturulan kriptolanmış dijital anahtar üretecek"



Kurt, yasalaştırma sürecinin iki ayrı platform için düzenleme gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Biri, sosyal medya ağları. Diğeri de dijital oyunlar. Dijital oyunlar için derecelendirme sistemine uygun olarak oyunları platformlarında sunmaları isteniyor. Yasa, eğer derecelendirilmemiş bir oyunla çocukların karşısına çıkılacaksa da en yüksek derecelendirmeden işlem görmesini talep ediyor. Sosyal medya platformlarında ise 15 yaşını doldurmuş kişilerin bunu teyit ederek bu platformlara girmeleri isteniyor. Kişi, bu platformlara girmek istediğinde e-devlet bağlantılı bir sisteme dahil olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle birlikte giriş yapacak. Sistem, kişiye özgü oluşturulan kriptolanmış dijital anahtar üretecek. Üretilen dijital anahtar sosyal medya platformuna ya da oyun platformuna girilerek birey eğer 15 yaş üstündeyse kullanıma açılacak."



Dijital oyun sektöründe 100 binden ya da sosyal medyada 10 milyondan fazla kullanıcısı olan platformların bu kurala uymak durumunda olacağını vurgulayan Kurt, "Eğer uyum sağlanmazsa önce reklam azaltma ardından da yüzde 50 ile yüzde 90'a varan oranda bant daraltma işleminin gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Bu bant daraltma işlemi zaten kişinin hazırladığı bir videoyu ya da fotoğrafı çok uzun sürede yüklemesi anlamına geliyor." diye konuştu.



- "Ailelerin dijital ebeveyn olması gerekiyor"



Kurt, çocukların sosyal medya platformlarına yaş doğrulamasıyla giriş yapmasının herhangi bir şey üretmeden sadece tüketim yerine daha efektif vakit geçirmeleri ya da üretici konumda olmalarının sağlanabileceğine işaret etti.



"Çocukların sonsuz dopamin döngüsünden bir nebze uzak tutulması ruhsal ve eğitsel bağlamda korunmalarını sağlar." diyen Kurt, şöyle devam etti:



"Sadece devletin aldığı bu tedbirlerle yetinmemek gerekiyor. Ailelerin de bilinçli olması gerekiyor. Ailelerin günümüzde artık, dijital ebeveynler olması gerekiyor. Toplumun dijital okuryazarlık becerileriyle donatılması gerekiyor. Çocuğun da katkı sağlayacağı bir sosyal medya kullanım kuralları listesi oluşturulması, ailenin çocukla bu platformun ona sağlayacağı faydaların yanı sıra olası riskleri veya zararlarını açık konuşmaları gerekiyor. Çok küçük yaşlardan itibaren açık ve etkili iletişimle çocukların daha sağlıklı bir biçimde bu platformlarda yer almaları sağlanabilir."

