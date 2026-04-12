        Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3 ayda 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi çekti

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni yılın ilk 3 ayında 1 milyon 530 bin ziyaretçi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3 ayda 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi çekti

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni yılın ilk 3 ayında 1 milyon 530 bin ziyaretçi gezdi.

        Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 4 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük doğal yaşam parkı olduğunu söyledi.

        Hayvanat bahçesini geçen yıl 5 milyon 250 bin ziyaretçinin gezdiğini dile getiren Özsöyler, şöyle konuştu:

        "Bu yıl havaların serin ve yağmurlu geçmesine rağmen 1 milyon 530 bin ziyaretçiyi yakaladık. Bu yıl 6,5 milyon ziyaretçiyi hedefliyoruz. Bu ziyaretçi sayısı hedefi için yeni projeler yaptık. Cüce su samuru ve su aygırlarını getirdik. Bunun yanı sıra yeni Sibirya kaplanlarını getirdik. En yakın zamanda da zırhlı gergedanı getireceğiz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Yine Türkiye'de ilk defa olan yırtıcı adasını bitiriyoruz, 23 Nisan'da açılışını yapacağız. Bu da ziyaretçi sayısının artmasına vesile olacak."

        Özsöyler, herkesi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne beklediklerini sözlerine ekledi.

        Ziyaretçilerden Hakan Erdem, Mardin'den hayvanat bahçesini görmek için geldiğini belirterek, "Daha önce hayvanat bahçesine gitmemiştim. Burada çok çeşit hayvan bulunuyor. En çok ilgimi maymun çekti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

