Gaziantep'te 1500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde H.S.'ye ait depoda piyasaya sürülmek üzere satışa hazır sahte zeytinyağı olduğu bilgisine ulaştı.



Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler H.S.'yi gözaltına aldı.



Yapılan aramada 1500 litre sahte zeytinyağı ve bunun yapımında kullanılan 18 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınan numunelerin ardından sahte ürünlere el konuldu.



Şüpheli H.S.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

