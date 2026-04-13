        Gaziantep'te 1500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Gaziantep'te 1500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde H.S.'ye ait depoda piyasaya sürülmek üzere satışa hazır sahte zeytinyağı olduğu bilgisine ulaştı.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler H.S.'yi gözaltına aldı.

        Yapılan aramada 1500 litre sahte zeytinyağı ve bunun yapımında kullanılan 18 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınan numunelerin ardından sahte ürünlere el konuldu.

        Şüpheli H.S.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

