Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Dülük Antik Kenti, moda tasarım öğrencilerinin defilesine ev sahipliği yaptı

        Dülük Antik Kenti, moda tasarım öğrencilerinin defilesine ev sahipliği yaptı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin defilesi, Dülük Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 22:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dülük Antik Kenti, moda tasarım öğrencilerinin defilesine ev sahipliği yaptı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin defilesi, Dülük Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.

        GAÜN ile Şehitkamil Belediyesince "Moda Haftası" kapsamında "Cosplay ve Sürrealizm Defilesi" etkinliği düzenlendi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin mitolojik ve kültürel değerlerden esinlenerek tasarladıkları kıyafetler, Dülük Antik Kenti'nde sunuldu.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, antik kentin çok önemli bir tarihi değer olduğunu ve burayı dünyaya tanıtmak için çalışacaklarını söyledi.

        Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden Prof. Dr. Ebru Çoruh, tasarımcı adaylarının aylarca süren çalışmalarının ardından bu defileyi düzenlemekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Programa GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."

        Benzer Haberler

        THY'den Gaziantep'in tanıtımına özel katkı Gaziantep'in eşsiz mirası ve lez...
        THY'den Gaziantep'in tanıtımına özel katkı Gaziantep'in eşsiz mirası ve lez...
        Zeugma Mozaik Müzesi'nde aylık ziyaretçi rekoru
        Zeugma Mozaik Müzesi'nde aylık ziyaretçi rekoru
        Şahinbey Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
        Şahinbey Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
        Vatandaşlardan ormanlık alana arazi yolu talebi
        Vatandaşlardan ormanlık alana arazi yolu talebi
        Şehitkamil'de Ankara gezileri başladı Yılmaz: "Gençlerimiz tarihini yerinde...
        Şehitkamil'de Ankara gezileri başladı Yılmaz: "Gençlerimiz tarihini yerinde...
        Gaziantep Büyükşehir, ayak sağlığı için kişiye özel çözüm sunuyor
        Gaziantep Büyükşehir, ayak sağlığı için kişiye özel çözüm sunuyor