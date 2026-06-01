        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Zeugma Mozaik Müzesi'nde aylık ziyaretçi rekoru

        Zeugma Mozaik Müzesi'nde aylık ziyaretçi rekoru

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nin mayıs ayında 115 bin 375 kişiyle aylık rekor ziyaretçi sayısına ulaştığını bildirdi.

        Giriş: 01.06.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin, Gaziantep'in dünya çapındaki kültür hazinelerinden biri olduğunu ifade etti.

        Müzenin ziyaretçi sayısında yeni rekora ulaştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

        "Müzemiz, mayıs ayında 115 bin 375 ziyaretçiyi ağırlayarak açıldığı günden bu yana bir ayda ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısını yakaladı. Kurban Bayramı tatili boyunca ise 48 bin 843 misafirimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. 2026 yılının 5 ayında toplam ziyaretçi sayımız 237 bin 916 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Gaziantep'imizin sahip olduğu eşsiz kültürel mirasın, Zeugma'nın büyüleyici hikayesinin ve şehrimizin turizm potansiyelinin en somut göstergelerinden biridir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Brad Pitt'in keyfi yerinde!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Google'dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
