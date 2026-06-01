İslahiye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 01.06.2026 - 12:58
İbrahim Öztürk (79) yönetimindeki 33 E 4316 plakalı otomobil, Huzurlu Yaylası Tandır Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Öztürk, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
