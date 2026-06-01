Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te yağıştan zarar gören yollar onarılıyor

        Gaziantep'te yağıştan zarar gören yollar onarılıyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yağışlardan zarar gören yolların onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Gaziantep'te yağıştan zarar gören yollar onarılıyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yağışlardan zarar gören yolların onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanağın ardından hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, Kuzeyşehir bölgesinde bozulan yollarda asfaltlama ve onarım çalışmalarını sürdürdü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye ekiplerinin Kurban Bayramı tatili boyunca da sahada görev yaptığını belirterek, çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Arsenal'in final kabusu!
        Arsenal'in final kabusu!
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 1,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 3 gözaltı
        Gaziantep'te 1,8 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 3 gözaltı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Yaz mevsimi gebeliklerinde dikkat edilmesi gerekenler
        Yaz mevsimi gebeliklerinde dikkat edilmesi gerekenler
        Prof. Dr. İrfan Koca: "Kuyruk sokumu ağrıları çoğu zaman gözden kaçıyor"
        Prof. Dr. İrfan Koca: "Kuyruk sokumu ağrıları çoğu zaman gözden kaçıyor"
        Gaziantep'in tarihi ve turistik noktalarında bayram ziyaretçisi rekoru Bayr...
        Gaziantep'in tarihi ve turistik noktalarında bayram ziyaretçisi rekoru Bayr...
        Gaziantep Büyükşehir asfalt sezonunu açtı Bu sezon kentin tüm yol ve asfalt...
        Gaziantep Büyükşehir asfalt sezonunu açtı Bu sezon kentin tüm yol ve asfalt...