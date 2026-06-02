Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.